Jaak Aaviksoo: 20–30 aasta pärast ei ole meil enam eestikeelseid õppejõudusid 

„Tunded olid lahkumisel veidi vastuolulised, aga üldiselt olen ma rahul. Nõukogu liikmete ettepanek jätkata oli minu jaoks tõsiseltvõetav ettepanek. Nüüd otsustasid nad teisiti mingitel ajenditel ja eks aeg näitab, mis need argumendid on,“ kommenteeris Aaviksoo ja kordas, et kuigi garantiisid selles rektori valimises ei anta, oli ta siiski lootusrikas.

Lahkuval rektoril on enesele ette heita kärsitust ja vähest empaatiat. „Eks ma olen paljusid seoseid alahinnanud ning tahtnud liiga palju ja liiga kiiresti. Ülikoolid on aeglased institutsioonid ja huvitav on see, et paks veri lõi alles nüüd rektori valimisel välja, mitte varasemalt. Võib-olla ei jätkunud mul piisavalt empaatiat paljude mõjukate akadeemiliste liidritega asjade läbirääkimistel,“ rääkis Aaviksoo ja lisas, et ilmselt oleks saanud asju kaalutletumalt teha.

Aaviksoo sõnul on kõrgharidus üleüldiselt surve all, kuna puudub strateegiline visioon ja rahastus on ka kinni külmutatud.

„See ei ole kellelegi saladus, et teaduse rahastamises ei ole lubadused vett pidanud. Ma arvan, et kogu sektor on praegu sellises närvilises üleminekuperioodis,“ kommenteeris ta.

Aaviksoo sõnul on ühiskonnas väga palju kohti, kuhu on näiliselt rohkem raha vaja kui pikaajalistesse investeeringutesse hariduses. „Olgu see pensionid, töötukassa või tervisehoid. Nagu mujalgi on ka Eesti elanike jaoks need prioriteetsed ja sellest lähtuvad poliitikud,“ seletas ta.

Aaviksoo sõnul on vähene rahastus viinud terve Euroopa ülikoolid lõhkise küna ette ja peab tõdema, et 5-10 aasta pärast on enamus tasuta ülikooli taastanud arvestatava õppemaksu, sest maksumaksja rahadest kõrgharidust lihtsalt kinni ei maksa.