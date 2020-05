Kohus vahistas 45aastase mehe, kelle joomakaaslane suri pärast taburetihoopi 

Esmaspäeval, 11. mail kella 19.40 ajal sai kiirabi teate, et Vinni valla korterelamus kukkus peaga vastu raudpliiti 49aastane mees, kes sai kukkumise tõttu lahtise peahaava. Sündmuskohale reageeris asjaolude väljaselgitamiseks ka politseipatrull. Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Tiina Toost selgitas, et korteris viibinud seltskond rääkis esmalt politseile, et tegemist oli kukkumisega.

„Hiljem, kui kannatanu oli juba haiglasse viidud, tunnistasid sündmuskohal viibinud inimesed meedikutele telefonikõnes, et meest löödi taburetiga vastu pead,“ rääkis Toost. Vastav informatsioon edastati koheselt ka politseiametnikele, kes pidasid sündmuskohal kahtlustatavana kinni 45aastase mehe. „Tema suhtes alustati kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel, kuid kui kannatanu haiglas 12. mail suri, kvalifitseeriti alustatud kriminaalmenetlus ümber tapmiseks,“ selgitas Toost.

Juhtivuurija sõnul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga, kus korteris viibinud sõbrad tarvitasid alkoholi ning ühisjoomise käigus tekkinud konflikt päädis sellega, et 49-aastane mees sai niivõrd raskeid vigastusi, et suri järgmisel hommikul haiglas.

„Vägivallale eelneb enamikel juhtumitel alkoholi tarvitamine. Õhkkond joobes inimeste vahel võib järsku muutuda pingeliseks, mis viib ka vääramatute tagajärgedeni. Antud juhtumi tagajärjeks oligi paraku ühe inimese surm,“ sõnas Toost.

Kahtlustataval puuduvad kehtivad väärteo- ja kriminaalkaristused. Prokurör Ain Tali sõnul taotles prokuratuur kahtlustatava vahistamist, et hoida ära uusi kuritegusid.

„11. mai sündmused ja mehe taust annavad aluse arvata, et ta kaldub alkoholi kuritarvitama, muutub purjus olles agressiivseks ning kipub konflikte lahendama vägivallaga. Meil on põhjendatud kahtlus, et ta on sellise käitumisega põhjustanud inimese surma ning võiks vabaduses sama käitumismustrit jätkates veel kedagi vigastada,“ selgitas prokurör.

Politsei kutsub inimesi üles hoolikalt mõtestama alkoholi tarvitamise vajadust ning soovitab tekkinud pingeid maandada sõnaliselt.