Avo Blankin | Läheme üle ainult e-valimistele 

Viimati kirjeldatu on põhimõtteliselt lihtsaim viis põhiseaduses sätestatud ühetaolisuse tagamiseks. Turvalisuse tõstmiseks on vaja, et kõik antud ja krüpteeritud e-hääled edastab arvutiprogramm ise esmasesse hääletusandmekogusse (nt vabariigi valimiskomisjoni -VVK) ja sekundaarsesse hääletusandandmekogusse (nt riigikohus). Valimistulemused selgitab VVK arvuti ilma operaatori sekkumiseta.

Valimiste korralduse protseduurides on tavakodanikku häirivaid asjaolusid mitmeid: erakondade esitatud kandidaatide nimekirjad on ebaloogiliselt pikad - pikemad kui jaotatavate mandaatide arv. Ilmne vihje kas erakondade sisedemokraatia puudumisele, suurte erakondade kartelli-ülistusele vms. Ka on mõistetamatu, miks demokraatlikus riigis seatakse proportsionaalsetel valimistel erakondadele hääletamiskünnis? Samuti see, et kautsjon tagastatakse erakonnale kandidaatide nimekirja järgi, mitte aga valituks osutunud isikute järgi.