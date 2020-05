ILLUSIOON: NÜÜD ON KÕIK LUBATUD! Eriolukorra ajal tabati roolist eriti palju kriminaalses joobes juhte 

Fotolavastus. Foto: Jörgen Norkroos

Õhtuleht avaldas eelmisel nädalal loo, kuidas koroonakriisi ajal on Eestis surmasid vähem kui ühelgi varasemal aastal viimase kümnendi jooksul. Ühe põhjusena spekuleeriti, et eriolukord on vähendanud kõikvõimalikke õnnetusi. Paraku selgub, et vähemalt liiklusõnnetusi ega neis hukkunuid pole grammigi vähem varasematest aastatest. Kriminaalses joobes juhte on tabatud isegi märksa rohkem.