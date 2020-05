ON ALLES LEID! Perekond avastas prügikottidest miljon dollarit 

Schantzide perekond otsustas, et nad vajavad pärast pikka karantiiniperioodi väheke vaheldust ning läksid loodusesse väljasõidule. Teel sattusid neile ootamatult ette prügikotid, millest nende pikap suurel kiirusel üle sõitis. Autot juhtinud pereisa David Schantz märkas tahavaatepeeglisse kiigates, kuidas teised autod ümber prügikottide vingerdavad, ning otsustas need ohutuse huvides teelt minema koristada. David viskas koos abikaasa ja kahe pojaga kotid autokasti ning avastas alles hiljem kodus, milline üllatus seal sees ootas.

„Anda niimoodi tagasi miljon dollarit – see on ikka erakordne,“ imetles šerif Moser. Politsei uurib, kuidas raha võis maanteele sattuda – peamine kahtlusalune võib olla panga poole teel olnud postiteenistuse auto. Ehkki uurijatel pole veel täit vastust, kellele rahahunnik päriselt kuulub, ei tundu tõenäoline, et see mõne eraisiku autost välja kukkus. Ilmselt on raha mõne asutuse omand.