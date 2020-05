NAGU MAAST LEITUD: Ameerika perekond avastas prügi seest miljon dollarit 

David Schantz nägi tahavaatepeeglist, kuidas teised autod ümber prügikottide vingerdavad, ning ohutus need ohutuse huvides teelt koristada. Nad korjasid kotid auto peale ning avastasid alles hiljem, mis üllatus seal sees ootas.

„Seal sees olid kilekotikesed, mille peal oli kirjas midagi nagu „sularahakelder“,“ tsiteerib Schantzi Independent. Mees võttis seepeale ühendust kohaliku politseiga. „Nad avastasid, et olid sõitnud päev otsa koos peaaegu miljoni dollariga,“ lausus šerif Scott Moser.

„Anda niimoodi tagasi miljon dollarit – see on erakordne,“ jätkas Moser. Politsei uurib, kuidas raha võis maanteele sattuda – peamine kahtlusalune on panga poole teel olnud postiteenistuse auto.