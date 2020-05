Repliik Küsimus | Kuidas tohib Nordica ministri piirangust hoolimata lennata Rootsi? Arvamustoimetus , täna, 15:51 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Kuigi lennuühendus Rootsiga on keelatud, siis korraldab Nordica ikkagi ühendust Stockholmiga, väites, et keelatud on üksnes liinilennud, nemad aga tegelevad erilendude korraldamisega. Eeldades, et lennukeeld on ajendatud tervisekaitsest, siis kas on ministeeriumil andmeid, et viirus kasutab reisimiseks just liinilende, mitte aga erilendusid?