Batuut teeb meele rõõmsaks nii suurel kui väikesel – aga jälgi ohutusnõudeid! 

Liikudes ringi eramajade rajoonides, jääb silma, et üha enam lapsevanemaid on muretsenud oma võsukestele, kuid miks mitte ka endale, batuudi. Batuudid ja nendel hüppamine ei ole mitte ainult lõbus ajaviide, vaid ka arendav kehaline tegevus, mis sobib nii lastele kui täiskasvanutele. Kuigi batuudil lustimine ei ole midagi keerulist, siis tegelikult on kümne minuti pikkune hüppamine võrreldav poole tunni pikkuse sörkjooksuga. Niimoodi batuudil kepseldes võib isegi suveks rannavormi saada! Batuuditreening on hea ka südame tervisele ja luustikule. Lisaks eelnevale on enamik batuudiomanikke ühel nõul, et batuudil hüppamine tõstab tuju, maandades seega stressi ja tõstes immuunsust.

Kuna saadaval on nii palju erinevaid batuudimudeleid, alates odavast ja lõpetades esmaklassilise kvaliteediga, võib selle õige valimine olla keeruline. Tea, et kvaliteetne batuut võib olla veidi kallim, kuid see-eest teenib ta sind pikalt.

Batuuti valima hakates tuleks mõelda selle peale, kes seal lustima hakkab. On see ainult täiskasvanutele mõeldud või leidub peres ka pisemaid? Siinkohal on abiks batuudi kasutaja maksimaalne kaal.

Laste batuut peaks kindlasti olema võimalikult turvaline, parim valik on batuut võrguga. Batuudilt on väga lihtne alla kukkuda ning isegi kui batuut asub muruvaibal, võib kukkumine olla ohtlik. Batuudi turvaäär vähendab tõenäosust, et laps läheb hoogu ning hüppab kogemata maha. Batuut võib olla küll murupinnal, kuid sellele kukkudes saab haiget ning võib isegi mõne luu murda.

Et batuut oleks võimalikult ohutu, tuleb lugeda instruktsioon täpselt läbi. Kõik kinnituskohad peavad olema õigesti kinnitatud ja üle kontrollitud ning vedrud kaetud padjakestega. Batuudi redel on mõistlik hankida juhul, kui seda hakkavad kasutama väiksemad lapsed – nii on neil mugavam batuudile ronida.

Tõenäoliselt läheb vaja ka batuudi katet, kui soovid seda aastaringselt aias hoida.