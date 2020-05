Küsimus | Kas kriisi ajal lapsi tõrjunud lasteaiad käitusid õigesti?  

Vadim Belobrovtsev, Tallinna abilinnapea: Kuna Tallinnas on kokku 124 koolieelset lasteasutust, oli teatud mõttes vältimatu olukord, kus kriisi ajal tekkisid mõnes lasteaias probleemid linnavalitsuse ja haridusameti korralduste täitmisega. Selles mängis oma rolli kindlasti inimfaktor, mis on ka arusaadav, sest kõigil puudus igasugune kogemus, kuidas taolises suurejoonelises kriisis käituda. Seega tuleb osaliselt arvamusloos kirjeldatuga nõustuda. Võin kinnitada, et olime ka ise sellise suhtumise pärast mures. Õnneks ei olnud see suhtumine kuidagi levinud.

Samal teemal Repliik Einar Ellermaa | Kas need, kes kogu aeg tööl käisid, ei hooli oma eludest? Haridusamet andis linna poolt selgeid sõnumeid, et lasteaiad on kõigile teenuse vajajatele avatud. Olukorda jälgiti ning kui mõnelt poolt saabus signaale laste vastuvõtmisest keeldumisest või lapsevanemaid sildistavast suhtumisest, siis kohe ka sekkuti. Kõik vanemad said märtsi keskpaigast kuni mai lõpuni kohatasust vabastatud ja lastel oli võimalus saada lasteaias tasuta süüa, seega väljendati avatud suhtumist mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.

Kuigi Tallinna lasteaedade lahtiolek kriisi ajal kutsus esile ka üksikute lasteaiajuhtide ja õpetajate pahameele, oli linnavalitsuse ja haridusameti seisukoht kriisi esimesest päevast peale kindel – lasteaiad jäävad avatuks, et tagada elutähtsate teenuste osutamine ja majanduse toimimine.

Lasteaedadega lepiti kokku viiruse ennetamise meetmetes: laste vastuvõtt toimus õues, laste arv rühmades hoiti võimalikult väike (kuni 10 last), rühmade omavahelist kokkupuudet püüti vältida, sh piirati ühistegevusi ja ühiste mänguväljakute kasutamist jne. Samuti kaitsti riskirühma kuuluvaid töötajaid sellega, et nemad võisid eriolukorra ajal teha kaugtööd ning kõigile töötajatele säilitati töötasu täismahus. Ühtlasi edastati käitumisjuhised viiruse võimaliku avastamise korral. Sisenemist keelavaid silte kasutasid lasteaiad ainult nende territooriumil asuvate avalike mänguväljakute juures, see tulenes linna ühtsetest reeglitest.