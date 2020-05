USKUMATU LUGU MUHUMAAL! Külarahvas ajas taga plehku pannud kängurut 

Samal ajal, kui Tallinnas aeti droonidega taga Haaberstisse ära eksinud karusid, püüti Muhus tagasi koju meelitada hoopis isevärki tegelast – punakänguru Jacki.

„Oh, see on tõeliselt õnneliku lõpuga lugu! Me ei oleks kuidagi tahtnud temast ilma jääda,“ rõõmustab Muhu jaanalinnufarmi perenaine Helena Erik.