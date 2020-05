Mida sümboliseerisid maitseained vanasti ja mida nüüd? 

Tänapäeval loomulikult maitsetaimedel varasemaga võrreldavat rolli ei ole – ometi on need kesksel kohal toiduvalmistamisel. Need eksootilised terakesed, seemned ja kaunad lisavad meie toiduvalmistamise kunstile tõelist sära. Kui soovid anda oma roogadele erilist maitset, pead maitseks lisama õige pisut Kotányi maitseaineid.

Kotányi maitseainetega innustatakse inimesi valmistama toitu loominguliselt. Erinevatel maadel ja kultuuridel on erinevad vajadused, maitsed ja kombed. Kuna Kotányi tähelepanu keskmes on inimene ja tema rõõm maitsva toidu nautimisest, siis mõeldakse alati nii: meie anname parima maitse. Püüdes rahuldada inimeste vajadusi, on Kotányi valikus üle 4500 kauba, mis on ette nähtud kahekümne erineva riigi jaoks. Iga toode on kutse just sulle, et saaksid avastada naudingute lõputut ja mitmekülgset maailma.