KADUNUD POJA TAGASITULEK: 32 aastat tagasi vanematelt röövitud mees kohtus nendega taas 

Li Jingzhi ja tema abikaasa Mao Zhenjing said lapsevanemateks 1986. aasta veebruaris. Oma poega Mao Yini nad lausa jumaldasid. Proua Li kiitis alati, et Yin on niivõrd armas ja ülitark laps, kirjeldab South China Morning Post perekonnast valminud videoloos.