30 AASTAT IGATSUST: ema kohtus lõpuks oma lapsena röövitud pojaga 

Järgneva kolme aastakümne jooksul ei andnud tema vanemad alla: ema Li Jinzhi jagas laiali rohkem kui 100 000 kuulutust ning vedas väsimatu innuga kampaaniaid, et juhtida tähelepanu tuhandetele kadunud lastele üle kogu riigi. Kokku õnnestus tal aidata 29 perekonnal leida oma kadunud järeltulijad.

Tänavu aprillis sai aga edela-Hiinas Sichuani provintsis politsei vihje, et keegi oli maksnud aastaid tagasi 6000 jüääni (ligi 770 eurot), et adopteerida laps Xianist.

Independent kirjutab, et kasutusele võeti näotuvastustehnoloogia – ning maikuu alguseks jõudsid uurijad Mianyangi linnas (üle 600 kilomeetri Xianist edelasse) meheni, kes sarnanes Li ammukadunud pojaga. Tema ametlikuks nimeks oli nüüd hoopis Gu Ningning ning ta pidas äri, mis tegeles kodukaunistamisega.

DNA test kinnitas, et tegemist on tõepoolest kadunud pojaga. „Ma ei suuda uskuda, et olles aidanud 29 peret leida oma kadunud lapsed, leidsin ma lõpuks omaenda poja,“ ütles Li. Poega käte vahel hoides ütles ta: ma ei taha temast enam lahus olla.