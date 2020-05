KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 5 miljonit diagnoositud nakatunut, üle 320 000 surnu ja 1,9 miljonit tervenenut. Maailmapank hoiatab suure vaesuse eest 

BBC jagas maailmapanga hoiatust, et koroonakriisi pärast jääb kuni 60 miljonit inimest täielikku vaesusesse. Panga direktor David Malpass teatas, et pank prognoosib viimaste aastate globaalses majnduskasvus 5protsendilist langust. ''See, et 60 miljonit inimest tõielikku vaesusesse satub, nullib ära meie viimase kolme aasta arengu,'' kommenteeris Malpass.

Brasiilias suri koroonaviirusesse viimase ööpäevaga 1179 inimest, mis on riigi jaoks rekordiliselt suur number. Kuigi Lõuna-Ameerika riikides on viimasel ajal koroonaviirus plahvatuslikult rohkem kahju teinud, pole Brasiilia president Jair Bolsonaro tahtnud viiruse ohtlikkust tunnistada.