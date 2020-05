Eestist kaovad müügilt mentooliga sigaretid 

Mentooli lisamise keeld tuleneb Euroopa Liidu tubakadirektiivist, mille Eesti võttis üle tubakaseadusesse ning piirang jõustus 20. mail 2016. Tubakast erineva maitse ja lõhnaga sigarette ja suitsetamistubakat võis müüa kuni 2017. aasta 20. maini, erandina anti pikem üleminekuaeg mentoolimaitselistele sigarettidele, mida võis müüa tänaseni.

Piirang on kehtestatud direktiiviga EL-i üleselt juba aastast 2014. Kolmandatest riikidest oma tarbeks toodavate sigarettide kogus on sätestatud alkoholi-, tubaka, kütuse-, ja elektriaktsiisi seaduses. Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel mitteärilisel eesmärgil tuua koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt kuni 40 sigaretti, lennureisijal kuni 200 sigaretti. Kaugmüügi teel on tubakatoote Eestisse toimetamine keelatud.