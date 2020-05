Lennufirmale tehtud küberrünnakus said pätid enda kätte miljonite inimeste andmed 

Lennufirma sõnul said kurjategijad kätte klientide meiliadressid ja reise puudutavad andmed, kuid kusagil 2000 kliendi puhul õnnestus kriminaalidel ligi pääseda ka krediitkaartide andmetele. EasyJet kinnitab, et neile teadaolevalt pole ühegi kliendi andmeid vähemalt seni kurjasti ära kasutatud. Firma võtab kõigi rünnaku ohvriks langenud kasutajatega ühendust ning palub neil muuta oma kontode salasõnad. Samuti õhutab EasyJet kliente hoolikalt jälgima oma pangakontosid ning olema tähelepanelik kahtlaste e-kirjade suhtes. Kuigi käimas on ka ametlik uurimine, võivad kurjategijad nende kätte sattunud meiliaadresse kasutada libakirjade saatmiseks ning teeselda, et on uurijad.