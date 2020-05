Politseinikud jäid kohtus võimuliialduses süüdi 

Viru maakohus mõistis tingimisi vangistuse politseinikule ja abipolitseinikule, kes pärast kiirmenetluse otsuse tegemist noormehe metsa viisid ja talle gaasi näkku lasid. Noormees kaotas ajutiselt nägemis- ja orienteerumisvõime. Politseinikud jätsid kannatanu metsa maha, kus too ära eksis. Ta oli abitus seisundis, kuna oli alkoholi- ja narkojoobes, mobiiltelefoni ja jopeta. Noormees eksles külmas metsas kuni järgmise päeva varahommikuni.

Viru maakohus mõistis Andrei Kirillovile kolm aastat tingimisi vangistust kolme ja poole aastase katseajaga, Gleb Volodin sai karistuseks kaks aastat tingimisi, katseajaga kaks ja pool aastat. Politseinikud esitasid Viru maakohtu otsusele apellatsioonkaebuse Tartu ringkonnakohtule. „Kohtuotsus ei ole põhjendatud. Kohus on jätnud tähelepanuta tähtsust omavad asjaolud, mis lükkavad süüdistuse versiooni ümber. Tuleb mainida, et juba iseenesest süüdistuses kirjeldatud olukord ei ole usutav - kaks politseinikku, kes esindavad patrulltoimkonnas oma vahetuse ajal Eesti vabariiki, viivad oma tegudest aru saanud, mitteagressiivse ja korraldustele alluva isiku metsa, kõigile arusaamatul põhjusel kasutavad tema suhtes gaasirelva ja jätavad metsa ilma jope- ja telefonita,“ on Õhtulehele varasemalt rääkinud s Stella Einla omanimelisest õigusbüroost. „Jääb arusaamatuks, milleks politseinikel oli vaja seda teha? Vaatamata sellele ja paljudele teistele asjaoludele, teeb kohtunik süüdimõistva kohtuotsuse.“