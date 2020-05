Jaak Aaviksoo on nõukogu otsuses pettunud 

ERR uudisteportaalile antud intervjuus tunnistas Tallinna Tehnikaülikooli praegune rektor Jaak Aaviksoo, et on nõukogu otsuses väga pettunud. "Loomulikult olen ma pettunud. Viiest inimesest, kes kinnitasid, et nad on kindlalt minu taga, ilmselt vähemalt kaks neist vahetasid poolt," sõnas Aaviksoo.

Nõukogu aseesimees Maive Rute ütles, et ootab uuelt rektorilt suuremat akadeemilise pere kaasamist ülikooli juhtimisse ja ka seda, et otsuste tegemist delegeeritakse rohkem allapoole. Kas praegusele rektorile heideti ette seda, et tahtis ise otsustada? "Valimisvõitlus on valimisvõitlus. TalTechi kohta on öeldud igasuguseid asju, mida ma arvan ja väga loodan isegi, et mõned inimesed häbenevad, kui nad üle loevad seda," sõnas rektor.

Aaviksoo sõnul on igalühel omad seisukohad ning tehnikaülikoolis on tõepoolest viie aasta jooksul tehtud päris palju reforme. "Arvan, et kindlasti on ka neid, kes on pettunud, on neid, kes on erinevatel põhjustel jäänud hammasrataste vahele. Võib-olla isegi ebaõiglaselt, ma ei saa päris kindel olla, et siin ei ole ka midagi valesti läinud."