Eesti pärimusmuusika keskus koondab pooled töötajad 

Keskuse juhataja Tarmo Noormaa ütles ERR-ile, et kuigi nad vaatasid üle maja ülalpidamiskulud ja vähendasid töötajate palku, siis mai algul sai selgeks, et sellest ei piisa. "Kui me drastilisi meetmeid kasutusele ei võta, siis ootab meid aasta lõpus ees kuskil 200 000 eurone miinus," sõnas ta ja kinnitas, et seetõttu otsustasid nad koondada nii aida kohviku personali kui ka 10 keskuse töötajat.