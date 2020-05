Juhtkiri Juhtkiri | Kas linnud lõpetavad unistuse Rail Balticust? Ohtuleht.ee , täna, 18:22 Jaga: M

Riigikogu äsjase otsuse kohta saab vaid öelda, et iseenesest on hea, kui palju kirgi tekitanud Rail Balticu rajamine ka kohtuinstantsidest läbi käib. See aitab välistada kahtlused, et raudteed rajatakse kuidagi poolsalaja, avalikust arvamusest ja kohalikest kogukondadest üle sõites, nende huvisid kaalumata või neid üleüldse ehitusest teavitamata. Mitme kohtuastme läbimine näitab, et kõiki legaalseid vahendeid kasutades on võimalik sättida raudtee rajamine õiguslikult kindlale alusele.