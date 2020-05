Janar Holm erakondade rahastamise järelevalve komisjoni töö ülevõtmisest: see muudaks riigikontrolli olemust 

Riigikontrolör Janar Holm tunnistas Õhtulehele, et eelnõu ja kavatsus ERJK volitused riigikontrollile üle anda said teatavaks eile. "Tutvume praegu eelnõuga ja arutame seda kolleegidega. Esimene mulje on aga see, et diagnoos ja ravi ei pruugi olla vastavuses - kui probleemiks on ERJK väidetav sõltuvus erakondadest, siis saab seda vähendada ka muul viisil, ERJK komisjoni koosseisu muutes, " tõdes Holm.

"Riigikontroll esindaja osaleb ERJK töös, seega võib eeldada, et meie töötajate majanduskontrolli alane pädevus võib olla kasulik erinevates eluvaldkondades. Aga kui kellelgi on ettekujutus, et riigikontroll oleks hea ja leebe karjane, kes laseks vabamalt toimetada, siis peab ta pettuma," lisas riigikontrolör.

ERJK esimees Liisa Oviir kommenteeris esmaspäeval üheselt – eelnõu läbimisel tähendaks see komisjoni likvideerimist. „Eks nad [erakonnad] on üsna rahulolematud, oleme palju ettekirjutusi teinud,“ räägib Oviir. „Me ei käi mingi konkreetse erakonna järgi, meie töö on läbi käia avaldused, mis meile laekuvad, ja siis vaatame erakondade rahalist seisu. Seal me oleme küsinud lisaandmeid pikaaegsete võlgade osas Keskerakonnalt, sotsiaaldemokraatidelt ja Reformierakonnalt.“