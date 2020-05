IGAKS JUHUKS: Trump hakkas võtma kinnitamata toimega koroonarohtu 

President rahustas ameeriklasi, et ta pole haigestunud, vaid võtab rohtu igaks juhuks, profülaktika mõttes. Täpselt pole teada, kui kaua ta seda tarbinud on. Algul sõnas ta, et juba mõni nädal, hiljem aga et viimased poolteist nädalat. Igal juhul kasutab ta ravimit igapäevaselt.

Teadlased ei kinnita veel, et hüdroksüklorokviini toime koroonaviiruse ning sellest põhjustatud kopsuhaiguse Covid-19 vastu oleks edukas ning selle, nagu ka iga muu ravimi lihtsalt n-ö igaks juhuks võtmine võib kahjulik olla. Isegi eluohtlik. President Trumpi aga tõendite puudus ei häiri: „Minu tõestus on järgmine: ma saan selle kohta igasugu positiivseid telefonikõnesid.“ Ta sõnas, et konsulteeris Valge Maja peaarstiga, kuid näib, et ravikuuri soovitajaks polnud tohter, vaid president ise, kes tahaks väga promoda hüdroksüklorokviini kui koroonaravimit. Ei saa välistada ka poliitilise kasu aspekti: president, kes ravib koroonat kõlab üsna uhkelt. „Ma küsisin [arstilt], et mis ta arvab. Tema vastas: „Noh, kui te seda tahate“,“ kirjeldab Trump.