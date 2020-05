Legendaarne Tallinna majutusasutus koondab kolmandiku töötajatest 

Ta lisab, et Eesti riik on tegutsenud kiiresti ja võimaldanud Viru hotellile toetust palkade maksmiseks aprillis ja mais, mis on olnud oluliseks abiks ettevõtte finantsolukorra leevendamisel. Kahjuks pole aga riigi rahalist tuge hotellidele üüride ja muude püsikulude katmiseks. EASi turismitoetust saavad taotleda mikro- ja väikeettevõtted, kuid mitte keskmise suurusega ja suured ettevõtted, mille hulka ka Original Sokos Hotel Viru opereeriv AS Sokotel kuulub.

"Kahjuks peame tegema valusaid otsuseid, mis mõjutavad meie töötajaid. Konsulteerime ametiühingutega kollektiivse koondamise osas ning alates 1. juulist 2020 koondame hinnanguliselt umbes kolmandiku töötajatest. See on väga raske otsus ettevõttele, kuid veelgi raskem löök konkreetsetele koondatavatele töötajatele. Minul ja kogu hotelli juhtkonnal on väga kahju, et peame sellise otsuse tegama, kuid muud võimalust pole. Mõistame täielikult, et koondamine on nii majanduslikust kui hingelisest vaatest väga keeruline otsus," ütleb Ek.