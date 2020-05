Lühikese ajaga 21 kilo kaotanud tallinlanna: ainult paar dieedipäeva ja juba näeb esimesi tulemusi!  

Suutsin täielikult, ilma libastumiseta mulle koostatud toitumiskava jälgida. See oli veelgi lihtsam, kui olin arvanud. Meeldis väga, et retseptid on nii erinevad, aga samal ajal nii kergesti valmistatavad. Varasemalt läksin töölt koju ja sõin kõike, mis kätte juhtus. Tänu Stockholmi dieedile õppisin regulaarselt sööma ja mis kõige tähtsam, kõht oli alati täis, kuigi teadsin, et söön ainult tervislikku toitu. Tulemusi märkasin väga kiiresti, esimese nädalaga võtsin juba mitu kilo alla. Kogu dieedi vältel vaatasin sageli peeglisse ja kaalule – see motiveeris väga, kuna kaal langes märkimisväärselt. Iga päevaga muutusin positiivsemaks ja enesekindlamaks. Kokku langetasin 21 kilogrammi, mis andis mulle tunduvalt parema vormi ja enesetunde. Ma ei suuda kõike isegi üles loetleda, kui palju head sellest sain! Aga võin julgelt öelda, mille olen kaotanud – üleliigsed kilod! Ja sellest pole mul mitte üldsegi kahju! Saavutatud tulemusega olen inspireerinud oma kolleege ja sõbrannasid, kel on praegu motivatsioon laes, et Stockholmi dieedi abiga jõuda oma eesmärkideni.