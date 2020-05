Telemees Toomas Lepp jäi ka ringkonnakohtus puhtaks poisiks! 

Lepp tootis juba enne TTVsse tööle minemist kanalile saateid „Keskkonnanädal“ ja „Vaba mõtte klubi“. Kui mees määrati aga telekanali juhiks, otsustas TTV nõukogu, et enam pole sobilik Lepa firmale Videomeedia OÜ saadete tootmise eest maksta. Eelmainitud saadete valmistamiseks sõlmiti leping KVA Telecom nimelise ettevõttega. Viimased aga palkasid omakorda alltöövõtjaks ikka Videomeedia. Nii maksis telekanal kokku 230 000 eurot.

Esiteks oli KVA Telecomi vahelüliks tekkimisega täidetud ainus TTV seatud nõue, et saateid ei ostetaks enam sisse Videomeedialt. Et Lepp on protsessiga edaspidigi seotud, pidi olema telekanali juhtidele selge, sest saadete tiitriteski oli mees produtsendina kirjas.