VARU KANNATUST: teooria- ja sõidueksamile saavad kõigepealt need, kelle hindamine eriolukorras tühistati 

Portnova sõnul pakub maanteeamet alates juunist kõikidele klientidele võimalust teooriaeksamit sooritada. „Tavaliselt peab teooriaeksamit ootama kuni kaks nädalat. Praegu mõjutab teooriaeksamite järjekorra pikkust ära jäänud teooriaeksamite vastuvõtmine ja see, et me ei täida teooriaklasse täielikult, vaid vastavalt ruumi suurusele, kas 50 või mõnes kohas isegi 40 protsenti klassi kohtadest. Seega praegu on teooriaeksami järjekorrad umbes 4–5 nädalat,“ sõnas ta.

Eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa kommenteeris, et eriolukorra ajal jäi ära ca 3000 B-kategooria sõidueksamit. Sõidueksami üldjärjekord on hetkel juulis. Teenindame lisaks tavajärjekorrale ka neid, kelle eksam ära jäi. Tänase seisuga on sõidueksamitele registreeritud need isikud, kelle B-kategooria eksamid jäid ära märtsis ja neid on ca 1300,“ selgitas ta.