VARU KANNATUST: juhiloaeksamitele saavad esmalt need, kelle hindamine eriolukorras ära jäi 

Portnova sõnul pakub maanteeamet alates juunist kõikidele klientidele võimalust teooriaeksamit sooritada. „Tavaliselt peab teooriaeksamit ootama kuni kaks nädalat. Praegu mõjutab teooriaeksamite järjekorra pikkust ära jäänud teooriaeksamite vastuvõtmine ja see, et me ei täida klasse täielikult, vaid vastavalt ruumi suurusele, kas 50 või mõnes kohas isegi 40 protsenti kohtadest. Seega praegu on teooriaeksami järjekorrad umbes 4–5 nädalat,“ sõnas ta.