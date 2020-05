PILDID SÜNDMUSKOHALT | LASUD KODUSEINTE VAHEL: vahistati naine, keda kahtlustatakse laskeinstruktorist abikaasa tulistamises 

Esmaspäeva õhtul tulistas Harjumaal Salmistu külas naine oma abikaasat. Õhtulehele teadaolevalt sai tulistamises raskelt viga laskeinstruktor ja Taktikalise Laskmise Keskuse üks asutajaid ning eestvedajaid Martin Bahovski. Kolmapäeval võeti tulistamises kahtlustatav naine kohtu loal vahi alla.

Paari sassis suhted on Salmistu külas avalik saladus. „Eks me kõik teadsime, et see asi ükskord nii lõpeb,“ ohkas täna üks külaelanik.

Ka sündmuskohal kinni peetud naine on laskmishuviline. „Vaja pole muud, kui head tuju, enesedistsipliini, teadmisi relva ohutust käsitsemisest, relva, vajalikus koguses laskemoona, kaitseprille, kõrvaklappe ja … tuld!“ rääkis ta oma huvist aastaid tagasi.