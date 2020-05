Keskkonnaministeeriumi kantsler: tahame, et kõik Rail Balticu sammud arvestaksid keskkonnaga maksimaalselt  

Keskkonnaministeerium teeb Rail Balticu projektis koostööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Meie huvi on, et kõik sammud saaksid astutud maksimaalselt keskkonnaga arvestades, keskkonnaeesmärkidele allahindlust tegemata.

Meie haldusalast tegeleb Rail Balticu projektiga ka Maa-amet, kellega 2016. aastal sõlmiti koostöökokkulepe ning kes peab Rail Balticu projektis maade omandamise läbirääkimisi ja teeb maakorraldustöid.

Meelis Münt. Foto: Keskonnaministeerium

Menetlusi on alustatud ja pakkumusi esitatud veel 107 kinnistu puhul, neist 74 puhul on kokkulepe saavutatud. Keskkonnaministeerium on riigi maareservi ja riigimetsamaa valitsejana toetanud Rail Balticu trassile jäävate maade omanikele hüvitamist riigile kuuluva teise maatükiga ulatuses, mis on riigile võimalik.