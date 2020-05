Heidy Purga | Ustavate jüngrite upitamisest ringhäälingu nõukogusse 

Ma arvan, et ringhäälingu nõukogu ja Rahvusringhääling kokkuvõttes väärib ennekõike selle olulise ja samas väga spetsiifilise valdkonna tugeva ekspertiisiga inimesi, kes suudavad toime tulla ühe siseriikliku julgeoleku alustala fookuse hoidmisega ja kaitsmisega ja on poliitiliselt sõltumatud, sest teadupärast lubab ringhäälingu seadus ringhäälingu nõukogu laua taga istuda ka riigikogus esindatud fraktsioonide esindajaid, nii et milleks selline duubeldamine.

Lõpetuseks üks tsitaat Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa ühest postitusest: "Viimased nädalad näitavad, et on hoopis oluline olla pumba juures. Kui oled opositsioonis, siis räägid parlamentaarsest väärtusest, kui oled võimul, siis võid parlamentaarsetest kommetest üle sõita. Viimase aja loetelu sellest on karm, sest nii meie tasapisi annamegi osakesi ära oma õigusriigist. Aga kuidas seda mitte teha? Esmalt muidugi see, et parlamenti sattuvad inimesed ei loobu supervõimalusest mõelda omaenda peaga, sest nii mugav on olla peata ratsanik. Antakse kuskilt koalitsiooninõukogust teada, see muudatus on vajalik, lähed ja hääletad".