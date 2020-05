VIDEO | POLITSEI HOIATAB: lukust lahti unustatud uksed teevad varastele elu lihtsaks 

„Meil on Eestis üpriski turvaline ja selle keskel kipuvad inimesed unustama, et tegelikult on vaja oma vara hoida ja kaitsta,“ seletas Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhtivuurija Jana Zolotarjova.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhtivuurija Jana Zolotarjova sõnul ei ole hea mõte ust lukust lahti jätta ka siis, kui ise kodus oled. „Inimesed, kes soovivad varastada, leiavad selleks alati viisi ning vähim, mida me teha saame, on lukustada uksed ja aknad,“ ütles ta.

11. mail pidas politsei kinni varga, kes sisenes eramajja lukustamata ukse kaudu. Varas käis läbi pool maja ja viis kaasa väiketehnikat sel ajal kui perekond magas. 34aastane mees oli alles äsja saanud kohtuotsuse, kuid ei õppinud oma vigadest ning asus kohe taas tegudele. Varga vaistamisele aitas kaasa see, et pererahvas oli paigaldanud oma majale valvekaamerad. „Kaamerapildist nähtu on oluline tõend varga tabamisel ning soovitame oma vara ja kodu kaitseks mõelda valvekaamera paigaldamisele. See suurendab oluliselt turvalisust ning kui peaks ka juhtuma, et majja siseneb varas, on hilisem varga tabamine palju lihtsam,“ täpsustas Zolotarjova. „Valvekaamerate omanikel tasuks ka aeg-ajalt üle kontrollida oma kaamerate seisukord. Kas nad ka korralikult salvestavad ning võiks kaameraid ka puhastada,“ sõnas juhtivuurija.

Veel jutustas politsei vargast, kes riisus 15. märtsil pererahva kodus samal ajal kui elanikud ise kõrvaltoas magasid. „Ta sai rahulikult vaadata ringi ja võtta kõike, mida soovib. Ta võttis kaasa väärtuslikku tehnikat, tema saagiks langes ka autovõti. Varas sõitis vaid kolm aastat vana ja 16 000 eurot väärt Subaruga lihtsalt minema,“ jutustas Zolotarjova. Politsei sai hiljem 38aastase pikanäpumehe kätte ja tänaseks on varastatud kraami omanik sõiduauto tagasi saanud.

Lukustamata uksega varguse ohvrid tunnistavad politseile, et nad lihtsalt unustasid ukse lukku keerata. Seal ei ole Zolotarjova sõnul vahet selles, kas tegemist on tihedamalt asustatud linnaruumi või väiksema maakohaga, kus kõik tunnevad kõiki. Uksed unustatakse lahti igal pool.

Põhiliselt varastatakse neid esemeid, mida on lihtne ja kiire realiseerida ehk siis jalgrattad, sülearvutid, ehted, tööriistad. Kõike, mida on hea kiire maha müüa.

On ka sarivargaid, kes lihtsalt käivad uksi läbi katsumas. „Neil ei ole vaja üldse palju vaeva näha, kui uks lukust lahti on. Haaravad kasvõi esikust midagi kaasa ja lähevad minema. On olnud kordi, kus inimene kuuleb, et välisuks käib ja kui ta läheb vaatama, siis näeb mingit tegelast oma kodus. Ja siis see inimene ütleb, et ta lihtsalt eksis ja jalutab lihtsalt minema,“ seletas Zolotarjova.