Igor Gräzin | Ja nüüd siis Poola 

Pole meie asi ütelda, mida tuleks arvata Poola kohtureformist, aga on meie asi ütelda, et ELi poolt Poola suhtes kehtestatavad rahvusvahelised sanktsioonid kujutavad endast agressiooni, s.t. kallaletungi Poola suveräänsusele. Olen palju kordi kirjutanud, et mistahes sanktsioonid oma liikmete vastu – Austria, Ungari, Poola ja varsti teisedki – kujutavad endast rünnet iseseisvate riikide vastu. ELil pole vähimatki õigust – aga rohkesti soovimist! – dikteerida meile (koos Visegradi riikidega) seda, kuidas me elame ja milliseid seadusi me vastu võtame. Seda enam, et ELil enesel puudub võimekus käituda viisakalt ja demokraatlikult – kui meenutada kasvõi röökimisi parlamendisaalis Inglismaa aadressil Brexiti vastu.

Selle mälestuseks, kui ohtlikuks võib saada EL üksikute väikeste demokraatlike riikide vastu on Austria-vastane blokaad 2000. aastal, põhjuseks valimistulemused, mis tõid võimule Austria Vabaduspartei, eesotsas demokraadi ja võimeka juhi Jörg Haideriga. On karta, et Euroopa järgmiseks ohvriks tahetakse Rumeeniat, ikka samal ettekäändel – korruptsioon.

Kui rääkisime sellel teemal Rumeenia ülemkohtu liikme Renate Weberiga, siis oli tema seisukoht ainuvõimalik: jah, korruptsioon on olemas, aga see on meie, rumeenlaste, probleem ja mitte teie oma. Seda enam, et korruptsioon on ka sujuv ettekääne Euroopa institutsioonide jõu peale surumiseks. Mõelgem enestegi peale: mis oleks, kui ELi suurriigid hakkaksid meid ahistama näiteks rahapesu eest? Mis, muide, ongi päris tõsine teema.

Kui aga rääkida Euroopast lähtuvast ohust, siis peame meeles pidama, liberaal-tsentristlikud jõud on olemuselt rahvusriikide ja demokraatia vastased, kes üritavad mitmesugustes kombinatsioonides saada võimule liberalistliku, multikultuurse ja sotsialistliku majandusagendaga.

Poolaga on meil eriline suhe. Meenub kohtumine koos Edgar Savisaarega 1989. aastal Solidaarsuse juhtidega Varsssavis – Sikorski, Geremeki, Michniku, Onyszkiewicziga – ja juttu sellest, kuidas töötada koos Rahvarindega, kuidas teineteist toetada jätkus tundideks, kuigi aega oli vähe kõigil. Ülitähtis oli see, kuidas ühendada meie tegevused NSVL Rahvasaadikute kongressil ja Poola parlamendi valimistel. Loodan, et paljud on märganud Poola ametühingule Solidaarsus Tallinnas Jaan kiriku kõrval rajatud mälestuskivi – ainsat meie riigis püstitatut välismaa erakonnale.