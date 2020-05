Terrass on suvel meie maapealne paradiis – aga kuidas selle eest õigesti hoolitseda? 

Foto: Martti Järvi

Kui terrass on pesuvahendist kuivanud, saab umbes järgmisel päeval õlitama hakata. Tikkurila terrassiõlisid on saadaval vee- ja lahustipõhiseid, valmistoonidena (pruun, must ja hall) ning ka toonitavatena (umbes 40 värvitooni). Kõik Tikkurila terrassiõlid sisaldavad UV-kiirguse vastaseid kaitseaineid. Veepõhise terrassiõli Tikkurila Valtti Plus Terassiöljy koostises on peale UV-kaitseainete ka spetsiaalseid värvipigmente, mis imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda veelgi paremini niiskuse, pleekimise ning pragunemise eest. Toon püsib kaua ning on sügav ja intensiivne. Veepõhiste õlidega on meeldivam töötada, sest pind kuivab kiiremini ja tööde lõppedes on mugavam ka töövahendeid puhastada. Samas on palju ka nn lahustipõhiste õlide usku tarbijaid.