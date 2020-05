Tallinki tütarfirma alustas Rootsis suure koondamisega 

Tallinki sõnul on koroonaviirusest tingitud kriis turismivaldkonda ja rahvusvahelise transpordi sektoreid mõjutanud eriti tugevalt ning reisipiirangud on viinud selleni, et ettevõtte käive on viimaste kuudega praktiliselt kadunud. Kontserni reisijate arv vähenes aprillikuus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peaaegu 96% võrra. Selleks, et kriis üle elada, tuleb ettevõttel vähendada tänase organisatsiooni suurust ning viia kõik kulud vastavusse nö uue reaalsusega, seisab pressiteates.