Kindlustusühistu | Kindlustusseltsid teenivad kriisilt kasumit 

Prantsusmaa kindlustusühistu MAIF otsustas oma liikmetele aprillis tagasi maksta 100 miljonit eurot, sest koroonaviiruse tõttu oli enamik liikmeid 8 nädalat koduses isolatsioonis ning liikluskahjude arv vähenes oluliselt. Iga liige sai ise valida, kas ta soovib tagasi makstavat raha endale või annetab selle abivajajatele. Liikmed on teatavasti ka kindlustusühistu omanikud. Soome kindlustusühistu LähiTapiola annetas 200 000 eurot Jyväskylä Ülikoolile koroonaviiruse testide analüüsimeetodite väljatöötamiseks.

Selliseid näiteid, kus kodumaine kindlustusühistu raskel hetkel oma liikmeid ja ühiskonda aitab, võib tuua veel ja veel. See on normaalsus Eestist kõrgema elatustasemega ja tugevama kodanikuühiskonnaga Euroopa riikides, aga ka näiteks Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.

Kahjuks Eesti sellesse klubisse ei kuulu. Meie kindlustusturg kuulub peamiselt välisomanikele, kes ootavad Eestis tegutsevatelt tütarettevõtetelt ja filiaalidelt võimalikult suurt kasumit nii heal kui ka halval ajal. Koroonakriis on andnud kindlustusseltsidele hea võimaluse kasumit veelgi maksimeerida, sest liiklustihedus oli kogu isolatsiooniperioodi kordades väiksem ning ka autode varguse risk on sootuks kadunud.

Kui aasta teises pooles peaks majanduslangus kindlustusmaksetesse jõudma, saab kasumlikkust palgakärbete ja koondamistega piisavalt suurena hoida. Nii oli see masu ajal ja nii saab see ka koroonakriisi ajal olema.

Klassikud ütlevad, et pärast selle kriisi ületamist ei ole meie maailm ega ühiskond enam endine. Huvitav, millisena väljub kriisist Eesti kindlustusturg?

30 aastat tagasi oli kogu kindlustusturg täielikult kodumaine. Järgmise 30 aasta jooksul on elukindlustusturg muutunud 100% välisomanikele kuuluvaks ja 96% kahjukindlustuse turu kasumist läheb samuti Eestist välja.

Kas koroonakriis nihutab Eesti kindlustusturu Ida-Euroopast Lääne-Euroopasse, kus olulisteks turuosalisteks on klientidele kuuluvad kindlustusühistud? Või jätkame samas stiilis nagu terve selle sajandi, kus kõige parem kindlustusselts Eestis on see, kes kõige rohkem kasumit välisomanikule teenib?