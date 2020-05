300 KILO HEROIINI! Myanmari politsei tabas ajaloolise saagi uimasteid 

Vahi alla võeti 33 inimest. Myanmar arvatakse olevat maailma suurim metamfetamiinitootja ning kinnipeetavad väitsid, et enamus toodangust oli mõeldud müügiks riigis endas ja naabermaades.

Lisaks avastas politsei rohkem kui 3700 liitrit metüülfentanüüli, mis on tooraineks Eestiski levinud tugevale narkootikumile fentanüül.

BBC kirjutab, et sünteetiliste uimastite tootmine on maailmas tõusuteel: neid on odavam toota, lisaks ei sõltu nad looduslikest ilmaoludest. Myanmari peetakse Afganistani järel suuruselt teiseks oopiumitootjaks maailmas. Eelmise kahe aasta jooksul leiti riigist 14 salajast laboratooriumi. 2017 võeti vahi alla budistlik munk, kelle kloostrist avastati rohkem kui neli miljonit metamfetaminitabletti.