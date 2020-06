Unistad personaaltreeneri ametist? Selleks on vaja läbida spetsiaalne koolitus! 

IntensivePT on ainuke personaaltreeneri koolitusi pakkuv programm Eestis, mis tugineb kaugõppe vormile. Täiendkoolitustel osalemine on aeganõudev protsess, mis nõuab nii distsipliini kui ka pühendumist. Aja ja motivatsiooni leidmine võib muude kohustuste keskel osutuda keeruliseks – niisiis loodi koolitus, kus osaleja saab teoreetilise osa läbida enesele sobival ajal telefoni, tahvelarvuti või arvuti vahendusel.

IPT tähendab „International Personal Trainer" ehk Rahvusvaheline personaaltreener. IPT koolitused on rahvusvaheliselt tunnustatud personaaltreenerite koolitusprogrammid, mis on kooskõlas EuropeActive nõuetega. See võimaldab pakkuda koolitusdiplomeid, mis on tunnustatud üle kogu maailma. Koolituse läbinud personaaltreeneritel on võimalus töötada ka väljaspool koduriiki. IntensivePT koolitatud personaaltreenerid töötavad tänaseks üle maailma, näiteks Rootsis, USA-s, Brasiilias, Maltal, Austraalias, Lõuna-Aafrikas ja Šveitsis.