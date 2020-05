HOIATUSED JA TRAHVID: kui palju oli politseil eriolukorras muret 2+2 piirangu rikkujatega? 

Vastab PPA vanemkomissar Tago Trei sõnul vestles politsei eriolukorra vältel tuhandete inimestega tänavatel, kaubanduskeskustes ja piiril, et selgitada piirangutest kinnipidamise olulisust. „Politsei eesmärk ei olnud kedagi karistada, vaid tagada piirangute täitmine ja takistada seeläbi viiruse levikut. Üldjoontes mõistsid inimesed väga hästi, et piirangud on kehtestatud selleks, et nende enda ja lähedaste tervist kaitsta“ sletas vanemkomissar.