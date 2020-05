OOTAMATU LIITLANE: kas kanep kaitseb koroonaviiruse eest? 

Calgarys asuva Lethbridge`i ülikooli teadlaste sõnul aitavad mõjusad kanepisordid teatud juhtudel vähendada pinnaretseptorite arvu organismis, mis omakorda vähendab võimalust, et viirus võib sinna külge hakata.

Eriti lootusrikas on doktor CBD ehk kannabidiooli suhtes. Ühendil on tuvastatud põletikuvastane toime, samuti saab seda kasutada suurtes kogustes ja sageli ilma ohuta, et patsient jääks narkojoobesse.

Uuring on veel esialgne ning pole läbinud veel kogu teadusmaailmas nõutavat eelretsenseerimise protsessi, kuid selle fookuseks on takistada viirusel leidmast peremeest kopsudes, sisikonnas ning suus. Paljulubavast algusest hoolimata ütlevad teadlased, et neil on probleeme rahastuse leidmisega.

„Paljude kanepiäris tegutsevate ettevõtete jaoks on see suur summa, mida nad ei saa lubada,“ ütles Kovaltšuk.