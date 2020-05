Eesti uudised Lageraiega lõhuti Rosma linnuse väravakoht, järgnenud tormimurruga sai kahjustada iidne kultuurkiht Arvo Uustalu , täna, 14:24 Jaga: M

GALERII

PÄÄSTETÖÖD: Arheoloogid puujuurtega ülesrebitud pinnast läbi sõelumas. Foto: Heiki Valk

Põlva külje all asuval esimesest aastatuhandest pärit linnusemäel toimus mullu varasuvel lageraie. Kibedalt muigama paneb asja juures see, et Eesti muinasaja üht esinduslikumat muistist songiti raskete metsamasinatega pärast ülipõhjalikke instruktaaže.