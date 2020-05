Eesti uudised POOL AASTAT KAINENA! Pereisa: „Püüdsin pingete pudelisse uputamisest hoiduda, kuni mõistsin, et tahtejõust üksi ei piisa, on vaja abi...“ Kristiina Tilk , täna, 10:26 Jaga: M

PINGEOLUKORRAS Rein tarvitas alkoholi pingeolukordades ning ehkki talle tundus, et see toob leevendust, oli toime tegelikult risti vastupidine.

„Otsustada, et ma nüüd lõpetan alkoholi tarbimise, pole mingi probleem. Probleem on aga see, et ainult otsusest ei piisa. Varem või hiljem mingis situatsioonis inimene väsib ära, tahtejõud murdub ja oledki alguses tagasi,“ teab alkoholisõltlasest pereisa omast käest.