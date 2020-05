Taavi Aasa kehtestatud lennukeelud vajavad Euroopa Komisjoni heakskiitu 

"Et keelatakse lendude saabumist teatud riikidest - sedasorti piiranguid seni ei ole nähtud. See on eelkõige seotud sellega, et see on ebamõistlik, kuna reisija saab Rootsist tulla läbi Helsingi, läbi teiste jaamade. See on pigem konkurentsi piiramine kuivõrd nakkuse leviku piiramine. See tähendab lihtsalt nende jaoks, et nad peavad ostma täiendava pileti Stocholmist läbi Helsingi Tallinnasse," rääkis Kukemelk.