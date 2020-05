KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 4,9 miljoni diagnoositud nakatunu, 320 000 surnut ja 1,9 miljonit tervenenut. Trump ähvardab WHO rahastamise lõpetada 

BBC kirjutab, et USAs vaktsiine arendavast Modetnast tuleb esimesi teateid vaktsiinist, mis suudaks potentsiaalselt panna inimese immunsüsteemi koroonaviiruse vastu võitlema. Vaktsiini ohutustestides tekkisid esimesel kaheksal inimesel antikehad, mis viirust neutraliseerivad. Tekkis sarnane reaktsioon, mis tekiks nendel inimestel, kes tegelikult koroonaviirust põevad. Moderna jätkab juulis ulatuslikumalt testimisega, et viimast nähtust üle kontrollida.

Samal ajal jätkab Ameerika president Donald Trump WHO ründamist. Olles seni olnud WHO suurim finantsiline toetaja, ähvardab Trump nüüd kõik USA toetused tagasi tõmmata. WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus sai Trumpilt kirja, milles president nõuab suurt paranemist järgmise 30 päeva jooksul ja kritiseerib organisatsiooni tegevust alates möödunud detsembrist.

Kõige rohkem on koroonajuhtumeid USAs, 1 550 294 juhtumit, millest peaaegu 92 000 lõppesid surmaga ja üle 356 000 paranemisega. Järgneb Venemaa, kus on olnud 290 678 nakatumist, nendest umbes 2700 surma ja 70 200 paranemist. Järgmisel kohal on eelnevate hiigelriikidega võõreldes pisike Hispaania, kus on kokku 278 188 koroonajuhtumit, millest peaaegu 28 000 on lõppenud surmaga ja 197 000 paranemisega.