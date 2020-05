Haridusministeerium: distantsõppeks peab ka sügisel valmis olema 

"Kuidas lapsed koolis täpselt võiksid liigelda, kas liikumise ümberkorraldamine tähendab seda, et koolides on korruste kaupa mingid lahendused välja mõeldud või laste liikumine kooli ja koolis sees, sellise detailsuse astmega juhendid kindlasti on läbimõtlemisel ja läbitöötamisel," andis haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Vinter-Nemvalts aimu, mille peale asutakse suvel mõtlema, kui hakatakse tegema ettevalmistusi uueks õppeaastaks, vahendab ERR-i uudisteportaal.