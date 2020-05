„SÄRTSUMINUTID“ | Kui tahad et su naine oleks heas tujus, siis tee talle rinnamassaaži 

Teisipäev on paljude jaoks suht kehv päev. Nädalavahetusest on järgi vaid riismed ja järgmine tundub mägede taga.

Meil on teile hea harjutus tuju tõstmiseks. "Teeme südame lahti. Kui süda lahti, siis läheb ka meeleolu paremaks," lubab terviseguru Tiit Trofimov.

Kui olete regulaane massaažis käia, siis soovitab Tiit soojalt ka rinnamassaaži. Seda võib loomulikult koduski harrastada. "Mehed, tehke oma naisele rinnamassaaži. See on ülioluline, kui tahate, et teie teine pool heas tujus oleks."

Vaata videot!