Ikea palub klientidel end nende poes mitte rahuldada 

Tugitool, diivan, voodi – valget triiksärki kandev, palja alakehaga näitsik tegutses poe eri sektsioonides. Video lõpus leiab ta ühe eraldatuma ala, kus kaob seljast ka särk. Pood pole filmimise ajal klientidest tühi, näib, et mõni neist isegi silmitseb teda. Naine piilub pidevalt üle õla. Kui õhk on puhas, presenteerib kaamerasilmale oma tagumikku.

Kuna ükski videos kuvatud inimene ei kanna näomaski, võib eeldada, et tegu on vanema, koroonaeelse salvestisega, kirjutab New York Post.