Juhtkiri | Taavi Aasa lennuotsused külvavad segadust 

On arusaadav, et lennuliikluse alustamise puhul on otsused keerulisemad, kuna olukord viiruserindel on riigiti väga erinev. Ühtpidi peame geograafiliselt Euroopa perifeerias asuvaina hoidma pöialt, et raskeid aegu üleelavatel lennufirmadel säiliks soov peale tähtsamate sihtmärkide ka Tallinna lennata ning et meil on omamaine lennufirma, kes vajadusel tagab meile hädavajaliku ühenduse tähtsamate riikidega.

Sestap ongi imelik, et meie enda majandusministeerium on asunud lende alustada soovinud lennufirmade agarust hoogsalt jahutama, kehtestades nimekirja riikidest, kuhu viiruseolukorra tõttu lennata veel ei lubata. Nii jäi pika ninaga Air Baltic, kes lootis sellest nädalast Tallinnast lende alustada ning sai selleks nende kinnitusel Eestilt ka kirjaliku loa, kuid pärast seda tõmbas majandus- ja taristuminister Taavi Aas osa sihtkohti maha, et seejärel uuesti meelt muutes anda esmaspäeval luba Kopenhaagenisse lendamiseks. Nii tuleb loota, et Aasa rapsimine ei peleta osa Tallinna lendamise sooviga lennufirmasid sootuks minema.

Kummaline on seegi, et terve kriisiaja oli meil õhuühendus Minskiga, kuid alles eriolukorra lõppedes avastab Eesti, et nakatumisi on Valgevenes liiga palju, ja Aas sulgeb sellegi liini. Samas ei takista kõrge nakatumiste tase meie Nordical lendamast Aasa keelunimekirjas olevasse Stockholmi – pileteid ostma õhutav reklaam rõhutab, et ministri keeld kehtib vaid liinilendude suhtes, Nordica lendab aga erilennuga.