Uus asi: tuhanded noored tegid gümnaasiumi sisseastumistestid oma kodulaua taga 

Tartlaste e-testid tulevikku vaatav lahendus, et sellega kaasneb mõtteviisi muutus, ütleb Püüa: „Ühte testi tehes tekib tulevikus võimalus kandideerida veel teistesse gümnaasiumidesse peale Tartu viie kooli. See on võimalus, kuidas edaspidi ressurssi veelgi kokku hoida.“

Sel kevadel kasutasid Tartu pakutud võimalust Tallinnas varemalt ühiseid katseid korraldanud Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium. Pealinna gümnaasiumidest ühinesid e-testiga veel viis pealinna gümnaasiumi: Tallinna Lilleküla, Mustamäe ja Järveotsa Gümnaasium ning Rocca al Mare Kool, mujalt Eestist veel Võnnu, Luunja ja Kallavere Keskkool, Kanepi, Tamsalu ja Rapla Gümnaasium ning Keila Kool.

Tartlaste koostatud test hindab noorte teadmisi eesti keeles ja matemaatikas. Püüa sõnul hindab eesti keele osa arvuti, matemaatika ülesannetest on pooled masinhinnatavad, ülejäänud ülesandeid hindavad testi kasutanud koolide õpetajad.

Nagu Tartu koolijuhid on varasemates intervjuudes öelnud, et e-testide puhul muutub vestlus tulevase õpilasega veelgi olulisemaks. „Noore inimese jutust tuleb hästi välja, kuidas ta mõtleb ja milline on tema valmisolek õppida,“ rääkis Jõgi. „Skype’i vestlustes ei ole meie jaoks midagi uut, meile on õpilasi tulnud saartelt ja nendega on vestlusi video vahendusel varemgi tehtud.“

Teisipäeval tulevad Tallinna suure neliku katsed

„Meil on testide koostamisel natuke teised põhimõtted. Meil on natuke rohkem aineid, kui Tartu testis oli ainult eesti keel ja matemaatika, siis meie testis on veel inglise keele ja füüsika ülesanded,“ ütleb Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Salum.

Salumi sõnul on neljal koolil – Gustav Adolfi Gümnaasiumil, Inglise Kolledžil, Tallinna Reaalkoolil ja Tallinna 21. Koolil – oma e-testi läbiviimisel kindlam tunne, sest esmaspäeval korraldatud Tartu ja teiste gümnaasiumide kandidaatide testimine EISi vahendusel möödus edukalt, süsteem pidas vastu. Salumi sõnul on nelja kooli kandideerijaid veidi vähem kui päev varem e-testi teinuid. Nelja kooli ühiskatsetele registreerus märtsikuus umbes 2000 õpilast.