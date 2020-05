Seisukoht Seisukoht | Koroonavangla paneb unistama vabadusest Mart Treial, spordireporter , täna, 16:56 Jaga: M

Ajul, vähemalt minu omal, on loll komme asju unustada. Nii et Jarek Kasar ütleb laulus „K r i b u k r a b u“ kogu koroonajama kohta õigesti, et „ega millegi muuga polegi siin tegu, kui lihtsalt meile tuletati meelde, mis on kõige olulisem elus“.