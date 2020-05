Kolm head elektritõukekat suviseks ühistranspordivabaks kulgemiseks 

Siin on kolm head elektriliikurit, millega jõuad suve jooksul igal pool ära käia – nii rannas, tööl, mõnel väiksemal üritusel kui poes. Eesti peale autoga ringi rändama minnes on samuti e-tõukekas pakiruumis hea teepikendus igas peatuskohas.

Segway Ninebot ES4 on põhimõtteliselt sama nagu ES2, aga suure lisaakuga, mis pikendab sõiduulatuse pea kahekordseks ehk 45 kilomeetrini. Tippkiiruseks on sel mudelil 30 km/h. Võimalik, et oledki selle mudeliga juba sõitnud, sest samasid kasutas elektritõukerataste rentija Bolt ka eelmisel hooajal.

Kuna tegemist on sama elektritõukekaga, mida on usaldanud renditeenuse pakkuja, siis võib üsna kindel olla, et tegemist on väga vastupidava mudeliga, sest keegi ju kiirelt lagunevale tehnikale oma äri üles ei ehitaks. Lisaks on tegemist turvalise sõidukiga, millel on nii elektrilised kui mehaanilised pidurid ning tuled ees ja taga. Maksimaalne kaal sõitjal võib ulatuda kuni 100 kilogrammini.